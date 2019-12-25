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Теплоэнергетики проверят на прочность трубы в центре Петербурга
Сегодня, 17:50
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IRINA_CHALKINA

Теплоэнергетики проверят на прочность трубы в центре Петербурга

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Отключение горячей воды в этой части района сократили с 14 до 12 дней.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что теплоэнергетики проверят на прочность трубы в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ведомстве заявили, что испытания являются необходимым для полноценный подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Такие проверки помогут определить "слабые места" в сети. 

Отмечается, что в Центральном районе уменьшился срок отключения горячей воды на два дня. Теперь проверку будут проводит m12 дней. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разрабатывают интерактивную карту велосипедных парковок.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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