В среду, 3 июня, стало известно о том, что теплоэнергетики проверят на прочность трубы в центре Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В ведомстве заявили, что испытания являются необходимым для полноценный подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Такие проверки помогут определить "слабые места" в сети.
Отмечается, что в Центральном районе уменьшился срок отключения горячей воды на два дня. Теперь проверку будут проводит m12 дней.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разрабатывают интерактивную карту велосипедных парковок.
Фото:pixabay
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