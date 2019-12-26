В Петербурге разрабатывают интерактивную карту велосипедных парковок

Созданием сервиса занимаются в петербургском Центре управления парковками.

В петербургском Центре управления парковками разрабатывают интерактивную карту велосипедных стоянок. Об этом сообщил и.о. директора ведомства Дмитрий Ваньчков 3 июня.

По словам чиновника, карту обдумывают вместе с представителями велосообщества, районных администраций и операторов велошеринга. Вопрос велопарковок в городе считают актуальным: велосипедистам не хватает информации о местах стоянок для двухколесного транспорта или точках велошеринга, чтобы было удобно проложить удобный маршрут. Имеющиеся парковки специалисты анализируют, чтобы после нанести на карту.

Велосипедизация Санкт-Петербурга – это очень большое и важное дело. Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения. Поэтому для нас очень важно находиться с ними в постоянном контакте. Дмитрий Ваньчков

Ранее мы сообщали, что петербургский сервис СМС-оплаты парковки починили.

Фото: Piter.TV