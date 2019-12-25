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Петербургский сервис СМС-оплаты парковки починили
Сегодня, 18:50
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smirenny

Петербургский сервис СМС-оплаты парковки починили

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В течение суток вернут средства, которые сняли из-за некорректной транзакции.

Днем в воскресенье, 31 мая, в группе "Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга" Вконтакте сообщили, что работа сервисов СМС-оплаты парковки и пополнения парковочного счета восстановлена.

Денежные средства, списанные с баланса мобильного телефона из-за некорректного прохождения транзакций, должны быть в течение суток автоматически возвращены на счёт мобильного телефона.

уточнили в сообщении. 

Городской центр управления парковками принес петербуржцам извинения за предоставленные неудобства. 

Напомним, что сбой в системе заметили вчера, 30 мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге раскрыто хищение Mazda CX-5.

Фото: "Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга" / Вконтакте

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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