В Петербурге раскрыто хищение Mazda CX-5

В Петербурге раскрыто хищение иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С парковки отеля на Пироговской набережной 26 мая была похищена Mazda CX-5, стоимостью 1,9 миллиона рублей. В тот же день около 21:50 у дома 5 по Пироговской набережной по подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний гражданин одной из сопредельных стран.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
Ранее неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского.
Видео: МВД
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