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В Петербурге раскрыто хищение Mazda CX-5

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По подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний гражданин одной из сопредельных стран.

В Петербурге раскрыто хищение иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С парковки отеля на Пироговской набережной 26 мая была похищена Mazda CX-5, стоимостью 1,9 миллиона рублей. В тот же день около 21:50 у дома 5 по Пироговской набережной по подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний гражданин одной из сопредельных стран.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Ранее неизвестные угнали залоговый Land Rover на Фаворского.

Видео: МВД

Теги: mazda cx-5, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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