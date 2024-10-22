В Приозерском районе завершается ремонт дороги от Борисово до Мичуринского

Ожидаются установка дорожных знаков, нанесение разметки и обустройство автобусных остановок.

В Приозерском районе Борисово и Мичуринское получают новый асфальт. На участке в ближайшее время пройдет последний этап ремонта, рассказали в дорожном комитете Ленобласти 22 октября.

Ожидаются установка дорожных знаков, нанесение разметки и обустройство автобусных остановок. Также продолжается укладка нового асфальта на 6-километровом участке в сторону Ромашек, а между Сосново и Запорожским идет первый этап по замене покрытия.

Ранее на Piter.TV: на Чернореченском мосту началась замена асфальта.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти