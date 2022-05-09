На Чернореченском мосту началась замена асфальта

Движение по мосту будет ограничено с 19 по 30 октября 2024 года.

Началась замена дорожного покрытия на Чернореченском мосту. Об этом рассказали в пресс-службе "Мостотрест".

На Чернореченском мосту, перекинутом через Черную речку в створе Торжковской улицы, улицы Савушкина и улицы Академика Крылова, начинается ремонт асфальтобетонного покрытия. Движение по мосту будет ограничено с 19 по 30 октября 2024 года. Асфальт заменят как на проезжей части, так и на тротуарах.

Схема объезда для транспортных средств размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В трех районах Петербурга с 19 октября вводятся ограничения для автомобилистов.

Схема: Мостотрест