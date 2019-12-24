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Кончаловский призвал создателей ремейка "Иронии судьбы" заплатить вдове Рязанова
Сегодня, 13:51
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nastya960

Кончаловский призвал создателей ремейка "Иронии судьбы" заплатить вдове Рязанова

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Съемки ремейка начнутся этим летом в Бостоне. Премьера фильма ожидается в 2022 году.

Андрей Кончаловский прокомментировал планы Марюса Вайсберга снять ремейк фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Российский режиссер считает, что американские кинематографисты должны заплатить вдове Рязанова гонорар. Об этом Кончаловский рассказал "Экспресс газете".

Это было бы хорошо.

Андрей Кончаловский, режиссер

Съемки ремейка начнутся этим летом в Бостоне. Премьера фильма ожидается в 2022 году.

Фото: кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)

Теги: ирония судьбы, эльдар рязанов
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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