Диетолог дал рекомендации по употреблению говядины

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург дал рекомендации по употреблению говядины. Об этом сообщило издание "Взгляд".
Как отметил медик, говядина относится к красному мясу, поэтому его избыток в питании – это "не хорошо". Из-за этого повышаются риски ранней смерти, атеросклероза. Михаил Гинзбург советовал заменять красное мясо морской рыбой и мясом курицы.
Если бы мы стали меньше есть овощей, фруктов, кисломолочных напитков – это было бы плохо, а говядина – не самый необходимый продукт. Главное, рационально его заменять
Михаил Гинзбург, диетолог
Медик отметил, что до 40 лет говядину можно есть порционно 3-4 раза в неделю, а уже после 40 только 1-2 раза в неделю.
Ранее Гинзбург рассказал о вреде жареных яиц с колбасой.
Фото: pixabay
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