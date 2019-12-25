Диетолог рассказал о вреде жареных яиц с колбасой

По словам медика, любая колбаса, пожаренная вместе с яйцами, это очень вредно.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл худший способ есть яйца. Об этом доктор медицинских наук рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам медика, любая колбаса, пожаренная вместе с яйцами, это очень вредно. Гинзбург отметил, что согласно исследованиям, употребление яиц с жареным красным мясом в размере 50 граммов в сутки увеличивает риск появления различных заболеваний. Также данная комбинация продуктов может ускорить течение атеросклероза.

Медик порекомендовал есть яйца пашот, это наиболее предпочтительный вариант приготовления.

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