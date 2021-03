Врачи развеяли мифы о завтраке

Многие люди очень зря пропускают завтрак.

Американские врачи развеяли самые распространенные мифы и заблуждения о завтраках. Статья опубликована изданием Eat This, Not That!

Локтор медицинских наук и хирург-гастроэнтеролог Мадхан Кумар утвреждает, что ни в коем случае нельзя пропускать первый прием пищи. Именно завтрак запускает обмен веществ в организме. Из-за пропуска завтрака человек переедает в течение дня, его масса тела увеличивается.

Доктор медицинских наук Уильям В. Ли отметил, что, если бы ему пришлось просить пациентов отказаться от одной вредной привычки, он призвал бы перестать объедаться на завтрак мясными полуфабрикатами. Жареные бекон, колбаса или сосиски не лучший завтрак. Для первого приема пищи лучше выбрать йогурт, фрукты или яйца.

Психиатр-нутрициолог Ума Найду подчеркнула, что, если человек не завтракал, он с большей вероятностью выберет на обед фастфуд или бутерброд, а не что-то более полезное. Также она не советовала есть с утра хлопья, пончики или булочки. Из-за употребления сладостей на голодный желудок может развиться сахарный диабет.

Фото: pixabay