Из Петербурга в Бангкок с 31 октября запустят регулярные авиарейсы

В столице Таиланда богатая история.

В пресс-службе аэропорта Пулково напомнили о том, что с 31 октября из Петербурга в Бангкок "Аэрофлотом" будут выполняться регулярные авиарейсы. Полеты планируются по четвергам и субботам.

Вылет из Северной столицы – в 22:40, время в пути составит 10 часов. Отмечается, что Бангкок – одно из самых популярных направлений для путешествий среди туристов со всего мира.

В столице Таиланда богатая история. В городе можно увидеть храмы Изумрудного Будды, Лежащего Будды и Солнечного Восхода. Также в Бангкоке развита гастрономия.

Ранее из Петербурга запустили автобусный рейс в Смоленск.

Фото: Piter.TV