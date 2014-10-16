  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из Петербурга в Бангкок с 31 октября запустят регулярные авиарейсы
Сегодня, 12:12
126
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга в Бангкок с 31 октября запустят регулярные авиарейсы

0 0

В столице Таиланда богатая история.

В пресс-службе аэропорта Пулково напомнили о том, что с 31 октября из Петербурга в Бангкок "Аэрофлотом" будут выполняться регулярные авиарейсы. Полеты планируются по четвергам и субботам. 

Вылет из Северной столицы – в 22:40, время в пути составит 10 часов. Отмечается, что Бангкок – одно из самых популярных направлений для путешествий среди туристов со всего мира. 

В столице Таиланда богатая история. В городе можно увидеть храмы Изумрудного Будды, Лежащего Будды и Солнечного Восхода. Также в Бангкоке развита гастрономия.  

Ранее из Петербурга запустили автобусный рейс в Смоленск. 

Фото: Piter.TV 

Теги: аэропорт пулково, бангкок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии