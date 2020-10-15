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С 31 октября "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Бангкок
Сегодня, 12:10
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С 31 октября "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Бангкок

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Полеты будут выполняться два раза в неделю.

С 31 октября авиакомпания "Аэрофлот" начнет регулярные рейсы из Петербурга в Бангкок. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по четвергам и субботам, рассказали в пресс-службе Пулково. 

Вылет из аэропорта Северной столицы – в 22:40, прилет в международный аэропорт Бангкока – в 12:40. Продолжительность перелета составит 10 часов. 

Теперь жителям Петербурга будет проще познакомиться со столицей Королевства Таиланд: увидеть величественный храм Изумрудного Будды, поторговаться на Плавучем рынке и отдохнуть на белоснежных пляжах Ча-Ама, Пхи-Пхи и Банг Саен недалеко от мегаполиса.

Пресс-служба Пулково 

Ранее на Piter.TV: количество рейсов из Петербурга в Египет увеличилось

Фото: Piter.TV

Теги: бангкок, рейсы в тайланд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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