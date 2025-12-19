Кандидат наук из Петербурга заперлась в отеле Бангкока из-за долга

Россиянка из Петербурга не выходит из комнаты в Бангкоке несколько дней.

Уроженка Санкт-Петербурга Наталья Фёдорова, имеющая степень кандидата экономических наук, забаррикадировалась в гестхаусе в Бангкоке и несколько дней не покидает номер из-за конфликта с владельцами жилья и задолженности по оплате проживания. Об этом стало известно МК.

По информации волонтера Светланы Шерстобоевой, 51-летняя Наталья Фёдорова более года проживала в одном из гестхаусов Бангкока. С октября она прекратила оплачивать проживание после конфликта с владельцами, заявив о неправомерно начисленных платежах и спорном счете. Владельцы жилья предъявили женщине требование об оплате долга в размере около 40 тысяч батов. По словам волонтеров, после визита полиции под дверь номера было передано письменное уведомление с требованием либо погасить задолженность, либо готовиться к судебному разбирательству. В документе также содержалось предупреждение о возможном изъятии имущества в случае выхода из комнаты.

После этого Наталья Фёдорова закрылась изнутри и перестала выходить из номера. По данным волонтеров, в ее распоряжении остается около 200 батов. Женщина питается рисом и использует кипяченую водопроводную воду из-за отсутствия средств. Волонтеры сообщают о риске возможного задержания россиянки в начале февраля. Владельцы гестхауса продолжают настаивать на выплате долга. Сама Фёдорова опасается, что при выходе из комнаты ее могут задержать.

Сообщается, что у женщины имеются проблемы с документами и состоянием здоровья. Российский внутренний паспорт недействителен, также зафиксированы сложности, связанные с превышением разрешенного срока пребывания в Таиланде. Наталья Фёдорова жалуется на ухудшение самочувствия после перенесенных кишечных инфекций и длительного курса антибиотиков. Известно, что Фёдорова на протяжении многих лет жила в странах Азии, работала гидом, занималась организацией туров и образовательных программ. В Россию она не возвращалась около двадцати лет, собственного жилья в Санкт-Петербурге не имеет.

Фото: pxhere.com