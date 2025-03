Мощное землетрясение в Бангкоке: последние новости

Его очаг находился неподалеку от таиландской провинции Ратчабури.

Землетрясение магнитудой 7,7 привело к обрушениям зданий в Мьянме и Таиланде. Сообщается о десятках погибших и пострадавших. Piter.tv собрал все, что известно о произошедшем.

Очаг землетрясения был в Мьянме

Утром 28 марта в СМИ появились сообщения о землетрясении на территории Мьянмы. По информации Khaosod, его очаг находился неподалеку от таиландской провинции Ратчабури. За ним также последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Фото: reuters.com

На данный момент известно, что не менее 20 человек погибли в результате обрушений в Мьянме. Об этом сообщает The New York Times. Землетрясение разрушило монастырь в городе Таунгу. В результате погибли пятеро детей и послушник. Портал Myanmar Now пишет, что в результате землетрясения обрушился мост через реку Иравади и частично разрушился исторический дворец Мандалай. Также сильно пострадали два международных аэропорта.

Последствия землетрясения в Бангкоке

В столице Таиланда были разрушены несколько зданий. По данным France Press, около 60 рабочих оказались в ловушке под завалами после обрушения небоскреба в Бангкоке. Позже стало известно, что как минимум три человека погибли. Семерых рабочих спасли из-под завалов.

Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в столице. По всей стране временно прекратили авиасообщение, закрыли школы и метро. Губернатор Бангкока Чадчарта Ситтипунта заявил, что количество поврежденных зданий пока неизвестно. К оказанию помощи населения привлекли военных.

Что известно о российских туристах в Мьянме и Таиланде?

По данным ТАСС, посольству РФ в Нейпьидо не поступала информация о пострадавших при землетрясении россиянах в Мьянме. Также в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что организованных туристов из РФ в Мьянме на данный момент нет.

Российское посольство в Бангкоке находится на связи с местными властями для уточнения данных о возможных пострадавших среди своих граждан. Авиакомпании РФ в штатном порядке выполняют рейсы в Таиланд после землетрясения. По предварительным данным АТОР, в Бангкоке может находиться до двух тысяч туристов из России.

Фото: newsroom.ap.org