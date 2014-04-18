При обрушении погиб как минимум один человек.

При землетрясении в Бангкоке обрушился небоскреб. Об этом сообщает France Press со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел 28 марта. Землетрясение магнитудой 7,7 началось на территории Мьянмы. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в соседних странах, включая Таиланд.

Под завалами 30-этажного небоскреба оказались 43 рабочих. Позже стало известно, что при обрушении погиб как минимум один человек. Власти Таиланда объявили в столице чрезвычайное положение. По всей стране временно прекратили авиасообщение.

Ранее мы сообщали, что ученые прогнозируют появление суперцунами рядом с США.

Видео: YouTube / Sky News