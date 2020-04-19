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Из Петербурга запустили автобусный рейс в Смоленск
Сегодня, 10:14
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Из Петербурга запустили автобусный рейс в Смоленск

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Рейс отправится ежедневно в 07:30 с вокзала на набережной Обводного канала, 36.

Запущен дополнительный утренний рейс №8602 из Петербурга в Смоленск. По маршруту будут дополнительные остановки – в Луге, Пскове, Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Усвятах и Велиже, рассказали в комитете по транспорту Северной столицы.

Рейс отправится ежедневно в 07:30 с вокзала на набережной Обводного канала, 36. Перевезут пассажиров автобусы MAN R08, которые оснащены индивидуальными мультимедийными устройствами, бесплатным Wi-Fi, розетками, кондиционером и туалетом.

В связи с постоянно растущим спросом на путешествия внутри России, увеличивается количество отправляющихся междугородних рейсов с Автовокзала Петербурга и охват российских городов. Так, за три летних месяца был совершен 9251 рейс и отправлено более 312 тыс. пассажиров.

Александра Бахмутская, директор СПб ГКУ "Агентство внешнего транспорта" 

Ранее из Петербурга в Кронштадт запустили самые быстрые рейсы на метеорах. 

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

Теги: автобусный рейс, смоленск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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