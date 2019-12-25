Между Петербургом и Оманом может открыться прямое авиасообщение

Статистика показывает, что интерес российских туристов к Оману растет.

Делегация Санкт-Петербурга посетила Султанат Оман в рамках расширения международных связей. В состав группы вошли представители Комитета по внешним связям города и компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей аэропортом Пулково. Основными темами переговоров стали возможность запуска прямых авиарейсов и развитие туристического потока между двумя регионами. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушные Ворота Северной Столицы".

В ходе визита состоялись встречи с руководством оманского суверенного фонда и авиакомпании Salam Air. Петербургская сторона представила инвестиционный и промышленный потенциал города, а также обсудила перспективы прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Маскатом. Рассматривается и возможность организации чартерных рейсов в город Салала – популярный курорт и крупный порт Омана.

Статистика показывает, что интерес российских туристов к Оману растет. В 2024 году страну посетило более 70 тысяч граждан РФ, что на 25% превышает показатели предыдущего года. Запуск прямых рейсов может значительно упростить транспортную доступность, способствуя увеличению пассажиропотока и укреплению деловых, культурных и торговых связей.

На сегодняшний день добраться из Санкт-Петербурга в Оман можно с пересадками в Стамбуле, Дубае или Абу-Даби. В связи с этим развитие прямого сообщения между городами рассматривается как стратегически важный шаг.

Дополнительно были проведены переговоры с представителями Национального музея Султаната Оман и провинции Дофар. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере культуры и туризма, а также организация ознакомительного визита петербургских туроператоров в Салалу.

Авиасообщение между Котласом и Петербургом возобновят с 18 марта.

Фото: unsplash (Muhammad Shoaib)