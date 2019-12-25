Авиасообщение между Котласом и Петербургом возобновят с 18 марта

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

Авиасообщение между Петербургом и Котласом возобновится с 18 марта, как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Архангельской области.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Такое расписание планируется сохранить до конца октября.

Министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев подчеркнул, что данное направление пользуется значительным интересом среди жителей Котласа. Полёты выполняются на самолётах вместимостью 50 кресел. Время в пути до аэропорта Пулково составляет 1 час 40 минут.

Ранее мы сообщили о том, что летевший из Петербурга в Калининград самолет развернули из-за тумана.

Фото: Piter.TV