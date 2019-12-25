Соблюдение новых правил ночной парковки проверили на Новгородской улице

Нововведения вступили в силу с 5 декабря.

В Петербурге на Новгородской улице прошел рейд, посвященный новым правилам зимней ночной парковки. В ходе мероприятия автомобилистов проинформировали о нововведениях, которые вступили в силу с 5 декабря, рассказали в городском комитете по транспорту.

Напомним, на Новгородской и Средней Подьяческой улицах, а также в Дмитровском переулке введены ограничения стоянки, их применяют раз в неделю ради качественной уборки снега. Нарушение влечет административную ответственность по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, штраф – 4,5 тыс. рулей.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга