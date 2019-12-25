Более 5 тыс. случаев нарушений правил парковки во дворах зафиксировано в Петербурге

Для контроля соблюдения норм благоустройства используются разные методы.

С начала 2025 года в Петербурге зарегистрировано более 5 тыс. фактов несоблюдения правил автомобильной парковки во дворах жилых зданий. За каждое такое правонарушение физическим лицам грозит штраф в 3 тыс. рублей, а юридическим лицам придется выплатить гораздо большую сумму — вплоть до 150 тыс. рублей.

Чаще всего автовладельцы допускают такие виды нарушений, как оставление транспортных средств на газонах и участках озеленения, парковка напротив мусорных площадок и подъездов многоквартирных домов, а также использование мест, обозначенных специальной разметкой, предназначенной для эксплуатации коммунальной техники.

Для контроля соблюдения норм благоустройства используются разные методы. Специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) периодически проводят объезды дворов с применением устройств автоматической фиксации нарушений. Кроме того, полномочия по оформлению протоколов переданы сотрудникам муниципальных учреждений, которые вправе отправлять соответствующие обращения в ГИБДД для выявления собственников неправильно припаркованных автомобилей.

