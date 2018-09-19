На зиму в центре Петербурга вводятся ограничения на парковку

Ограничения планируют вводить только раз в неделю.

С 5 декабря в Петербурге стартует пилотный проект, который направлен на повышение эффективности зимней уборки. Будут введены ограничения на парковку авто, что позволит коммунальным службам выполнять очистку улиц от снега и мусора без препятствий. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Правила начнут действовать на Средней Подьяческой и Новгородской улицах, а также в Дмитровском переулке. Дорожные знаки, обозначающие запрет на остановку (3.27) и время его действия (8.5.7), установят сегодня ночью. Ограничения планируют вводить только раз в неделю.

Нарушение влечет административную ответственность по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, штраф составит 4,5 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга