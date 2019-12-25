В Петербурге проверили комплексы фиксации нарушений ПДД перед зимним сезоном

Стационарные камеры ПДД в Петербурге готовы к работе даже в сильный снегопад.

С 24 по 30 ноября 2025 года комитет по транспорту Санкт-Петербурга провел проверку стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Основной целью рейда было оценить готовность оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

По результатам осмотра было установлено, что подрядчики регулярно выполняют необходимые мероприятия по техническому обслуживанию комплексов. В их обязанности входит очистка камер от снега, наледи и грязевых отложений, что обеспечивает бесперебойную работу систем в сложных погодных условиях.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Алексей Гончаров подчеркнул значимость контроля качества профилактических работ, особенно в осенне-зимний период. В ходе проверки подрядчикам даны указания усилить оперативную очистку оборудования в периоды интенсивных осадков для поддержания надежного функционирования комплексов.

Фото: freepik (freestockcenter)