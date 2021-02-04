Региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2026" подошел к концу в Петербурге

Соревнования проходили на базе колледжа Метростроя и собрали более 20 участников — от студентов до опытных специалистов.

В Петербурге завершился региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2026". Соревнования проходили на базе колледжа Метростроя и собрали более 20 участников — от студентов до опытных специалистов. Конкурсанты состязались в двух номинациях: "Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций" и "Лучший штукатур", сообщает портал "Строительный Петербург".

Испытания включали проверку теоретических знаний и выполнение практического задания с соблюдением техники безопасности. Участник Михаил Самусенко приезжает на конкурс ежегодно. По его словам, преподаватели должны постоянно совершенствовать свои навыки, чтобы оставаться примером для учеников.

Каждый чемпионат я участвую. Почему? Ну, дети мои потому что участвуют, поэтому я участвую. Я считаю, что человек, который учит, должен сам уметь это все делать. И показывать на своем примере, что я тоже могу вместе с ними находиться в тех же условиях и быть достойным конкурентом, в первую очередь, для себя и для них. Михаил Самусенко, участник в номинации "Лучший по профессии монтажник каркасно-обшивных конструкций - 2026"

В этом году организаторы усложнили задачу для монтажников, сделав конструкцию более сложной и сократив время на выполнение. Из-за того, что многие участники не успевали, жюри добавило дополнительные 10 минут. Однако даже с этим условием результаты оценивали по фактически выполненному объему работы.

По работе поступали предложения. Это всегда приятно, это престиж. И ты понимаешь, что ты старался не зря, ты готовился, ты тратил на это время, свои силы, энергию. И потом, конкурс он всегда тяжелый, какой бы он ни был. Всегда уходишь грязным, потным, уставшим, настроения никакого нет в этот же день, потому что непонятно. Собрал что-то, но непонятно, как собрал. Это всегда сложный день эмоционально и физически. Но потом, когда говорят результаты, это окупается всё Дмитрий Масюк, участник в номинации "Лучший учащийся по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций - 2026"

Эксперты отметили, что студенты испытывали больше трудностей с заданиями, в то время как профессионалы справлялись увереннее. Однако такие конкурсы помогают наладить связь между поколениями строителей и способствуют развитию отрасли.

Это очень важно для молодежи. Профессионалы показывают свой опыт и навыки, молодежь учится, а все вместе это создает благоприятную почву для того, чтобы в отрасль приходили новые люди, приходили профессионалы, учились и, опять же, повторюсь, качественно и надежно строили жилье, социальные объекты для жителей нашего города Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Церемония награждения прошла в Екатерининском собрании. Победителями стали Павел Бокаютов в номинации "Лучший учащийся по специальности монтажник каркасно-обшивных конструкций", Александр Фадейчев — лучший профессионал по этой жеспециальности, Екатерина Поплевко — "Лучший учащийся по специальности штукатур".

Для Екатерины Поплевко победа стала неожиданностью и открыла новые перспективы в карьере.

Мне очень приятно, я не ожидала такого поворота событий. (…) Я победила в конкурсе и теперь буду ждать приглашений от крутых компаний! Екатерина Поплевко, победитель в номинации "Лучший учащийся по специальности штукатур - 2026"

Ирина Долиненко одержала победу в номинации "Лучший по профессии штукатур - 2026". Она призналась, что опыт помог ей справиться с волнением.

Вообще я не ожидала, что я первое место займу. Конкурс для меня - это вообще ново, но было интересно! (…) Горжусь собой! Предыдущих, кто приезжал, обошла всех! Ирина Долиненко, победитель в номинации "Лучший по профессии штукатур - 2026"

Конкурс "Строймастер-2026" еще раз подтвердил востребованность и престиж рабочих профессий в Санкт-Петербурге. Для многих студентов это мероприятие стало первым шагом к успешной карьере в строительной отрасли города.

