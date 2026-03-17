Победителей чемпионата "Искатели профессий" объявили в Петербурге

В Петербурге определили лучших участников чемпионата "Искатели профессий". Учащиеся школ представляли свои проекты в различных областях профессиональной деятельности. Особое внимание уделялось направлению технологий информационного моделирования (ТИМ), которое координируется Комитетом по строительству. О мероприятии сообщает портал "Строительный Петербург".

Комитет по строительству традиционно поддерживает это именно эту номинацию, потому что она считается довольно таки перспективны. Но мы в принципе с удовольствием всегда поддерживаем профессиональные конкурсы, Потому что это позволяет нам выявлять талантливую молодежь ребят, которые в будущем будут строить и развивать Петербург вместе с нами и да традиционно мы поддерживаем именно технологиям информационного моделирования. Анастасия Захарова, специалист первой категории сектора взаимодействия со СМИ Комитета по строительству

Чемпионат собрал более 2 тыс. учащихся из школ Петербурга и Ленобласти. В рамках мероприятия ребята изучили основы работы с технологиями информационного моделирования, применяемыми при строительстве и управлении объектами инфраструктуры.

В первую очередь технологии информационное моделирование — это про создание информационной модели здания. Это не только 3-Д-модель, которая включает в себя детализированную геометрию, но и заполненную информацию, которую в последующем строители передают в экспертизу. Арина Туковская, ведущий преподаватель проф. дисциплин в СПбТОТФиП

Школьники разного возраста смогли попробовать себя в архитектурном дизайне, градостроительном планировании и цифровом проектировании. Многие впервые открыли для себя интересующие профессии.

У меня мама дизайнер. Мне было невероятно интересно узнать про эту профессию познакомиться с ней как-то поближе Это невероятно было интересно. Я узнал, что надо учитывать не только пользу для человека и для общества, но и для наших младших братьев для животных. Егор Ануфриев, призер чемпионата "Искатели профессий" (категория 12-13 лет)

Такие конкурсы позволяют учащимся заранее ознакомиться с различными профессиональными областями, освоить современные технологии и увидеть перспективы карьерного роста. Высшие учебные заведения активно принимают участие в подобных мероприятиях, способствуя повышению квалификации будущих специалистов.

Мне кажется, чем раньше тем лучше, потому что история про то, что одиннадцатиклассник приходит и выбирает университет по названию — это неправильно. Когда физика, химия появляется в 7-8 классе. Это уже поздно, и нужно пораньше это показать, чтобы ему это стало интересно, чтобы он раньше это вовлекся. Все-таки у нас есть, в том числе задача — создание новых технологий в опережающем формате, и мы в таком формате реализуем свою работу в университет и привлекаем как раз ребят с самых младших классов. Алексей Итин, ответственный секретарь приемной комиссии университета ИТМО

Мероприятие завершилось торжественной церемонией вручения наград победителям. Работы учеников были оценены специалистами строительного сектора и представителями образовательной сферы. Подобные события играют важную роль в формировании будущего кадрового потенциала инженерных и строительных отраслей.

Видео: Портал "Строительный Петербург"