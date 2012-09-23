В ДНР тоже объявили о референдуме о вхождении в состав России

Решение было принято вслед за Луганской Народной Республикой.

Референдум в ДНР о присоединении к России пройдет в период с 23 по 27 сентября. Об этом 20 сентября сообщило Донецкое информагентство.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, голосование будет смешанным: оно пройдет как в очном, так и дистанционном формате.

Основное время, которое мы заложили для референдума, это голосование, которое будет проводиться вне избирательных участков, чтобы не создавать массовое скопление людей и один день уже непосредственно для тех, кто хотел бы проголосовать на участке. сказал Пушилин.

В эти же даты референдум пройдет в ЛНР. Кроме того, к голосованию готовится Херсонская область.

Видео: Telegram / SHOT