В ЛНР назвали даты референдума о вхождении региона в состав России

Решение будет озвучено уже в первых числах октября.

Народный совет Луганской Народной Республики определил даты референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Об этом сообщило 20 сентября "Первое информационное агентство ЛНР" в своем Telegram-канале.

Референдум пройдет с 23 по 27 сентября. Результаты голосования будут окончательно известны в течение 5 дней с последнего дня голосования.

Жителям нужно будет дать ответ на вопрос: "Вы за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?".

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Херсонской области официально объявили о проведении референдума.

Решения о проведении референдумов были приняты одновременно с поправками в Уголовный кодекс, в который вводятся такие понятия как "мобилизация", "военное время" и "военное положение".

Фото: YouTube / Министерство информации ДНР