В России введут в работу единый реестр видов надзора

Реестр начнет работу с 1 июля 2021 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о начале работы Единого реестра видов надзора. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба кабинета министров. Реестр начнет работу с 1 июля 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе, реестр можно будет анализировать и принимать на основе данных управленческие решения. По факту, нововведение является цифровизацией нормативных актов и положений.

Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными информационными системами, включая Единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. из сообщения пресс-службы кабмина

Сервис будет показывать информацию о видах федерального и регионального контроля. Благодаря реестру, россияне смогут узнать сведения о конкретной деятельности органа, призванного выявлять нарушения нормативно-правового характера.

Ранее мы сообщали, что кабмин России предложил разрешить присутствовать на суде в режиме онлайн.

Фото: Piter.TV