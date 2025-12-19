Диетолог Надбитова обозначила разницу между красной и черной икрой

Несмотря на очевидную пользу обоих видов икры, существуют определённые ограничения.

Диетолог Наталья Надбитова поделилась с "Вечерним Санкт-Петербургом" информацией о пользе и особенностях употребления красной и черной икры.

Красная икра, произведённая из икры лососевых пород рыб (таких как кета, нерка, горбуша), давно завоевала репутацию вкусного и полезного продукта. Она богата такими важными элементами, как Омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, витамин D, железо, цинк, селён. Все эти вещества оказывают положительное влияние на организм, способствуя укреплению иммунной системы, улучшению памяти и когнитивных функций, поддержке сердечной мышцы и нормализации гормонального фона.

Особенно важной составляющей красной икры является антиоксидант астаксантин, обеспечивающий рыбу ярким цветом и защитными свойствами. Именно он защищает клетки организма от воздействия свободных радикалов, снижая вероятность возникновения воспалений и заболеваний, связанных с процессом старения.

Выбор качественной красной икры начинается с внешнего вида: икра должна быть однородной окраски, иметь яркие оттенки оранжевого цвета. Запах свежей икры отличается тонким ароматом моря, без посторонних примесей вроде запаха аммиака или плесени. Консистенция качественных икринок — упругая, легко отделяющаяся одна от другой. Важен и выбор упаковки: предпочтительны стеклянные банки или металлические контейнеры, надёжно запечатанные и имеющие маркировку производителя.

Чёрная икра традиционно ассоциируется с элитным питанием и роскошью. Она получается из икры осетровых рыб (белуга, стерлядь, осётр), и её характерный темно-серый или черный цвет обусловлен присутствием особых пигментов, защищающих яйца от солнечного света и повышающих стойкость икры.

Польза чёрной икры сопоставима с красной, но некоторые исследователи выделяют особенную ценность белков и аминокислот, содержащихся в икре осетровых. Эта разновидность икры обогащена большим количеством незаменимых жирных кислот (Омега-3 и Омега-6) и витаминов (A, D, Е, B12), участвующих в регуляции обменных процессов, укрепляющих сердечно-сосудистую систему и предотвращающих преждевременное старение клеток.

Хотя черная икра относится к дорогостоящим деликатесам, её потребление приносит ощутимую пользу здоровью. Регулярное включение небольшого количества икры в рацион способствует улучшению состояния кожи, повышению энергии и концентрации, восстановлению баланса гормонов и общему оздоровлению организма.

Однако, несмотря на очевидную пользу обоих видов икры, существуют определённые ограничения. Например, оба типа икры содержат значительное количество холестерина, что может представлять проблему для людей с повышенным уровнем липидов крови или заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, обе разновидности икры отличаются высоким содержанием натрия, что опасно для пациентов с гипертонией или склонностью к отекам.

Людям с проблемами пищеварения или аллергическими реакциями следует избегать регулярного потребления икры, поскольку существует риск индивидуальной непереносимости. Наконец, врачи рекомендуют покупать икру исключительно проверенных производителей, выбирая продукцию с чёткими этикетками и прозрачными условиями хранения, чтобы избежать риска приобретения фальсификата или испорченного товара.

Фото: Pxhere