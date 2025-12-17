Диетолог Надбитова рассказала о пользе и вреде популярных сахарозаменителей

Современный мир столкнулся с проблемами эпидемии ожирения и тяги к сахару.

Современный мир столкнулся с проблемами эпидемии ожирения и тяги к сахару, заставляющими многих задуматься о поиске альтернативных решений, позволяющих наслаждаться вкусом сладостей, уменьшая негативные последствия для здоровья. Доктор диетологии и эндокринологии, сотрудник Института экспериментальной медицины Наталья Надбитова подробно раскрыла тему пользы и рисков популярных сахарозаменителей в беседе с изданием "Вечерний Санкт-Петербург".

Стевия

Этот натуральный подсластитель производится из листьев растения Stevia rebaudiana, издавна применяемого в народной медицине и кулинарии некоторыми народами. Ключевыми веществами, обеспечивающими сладкий вкус, выступают глюкозиды стевиозид и ребаудиозид, обладающие интенсивностью сладости в 200–300 раз выше обычного сахара.

Преимущества стевии:

Естественность и высокая степень безопасности.

Низкая энергетическая ценность (около 0 калорий), способствует контролю массы тела.

Высокая концентрация сладости.

Благоприятное воздействие на уровень глюкозы в крови, отсутствие всплесков инсулина, что важно для страдающих диабетом.

Главный минус — специфичное послевкусие, воспринимаемое как горькое или солодовое, что не устраивает некоторых потребителей.

Надбитова подчеркивает, что недавно возникли слухи о возможных ограничениях на применение стевии в ряде стран. Эти опасения вызваны неопределенностью относительно безопасности необработанных растений и концентрированных экстрактов, содержащих возможные примеси, вредные вещества или аллергены.

Фруктоза

Природный моносахарид, встречающийся в плодах фруктов, овощей, мёде и прочих продуктах, обладает сладостью примерно в 1,2–1,8 раза сильнее обычного сахара.

Положительные качества:

Быстро усваивается кишечником, не вызывая мгновенного повышения уровня глюкозы в крови.

Недостатки:

Печень перерабатывает фруктозу в глюкозу, гликоген или жиры, что может приводить к увеличению запасов липидов в организме и развитию болезней обмена веществ.

Способствует повышению веса, возникновению устойчивости клеток к действию инсулина, диабету второго типа и неалкогольной жировой болезни печени.

Топинамбурный сироп

Получают путем экстракции и обработки клубней растения топинамбур. Основу продукта составляют фруктоза и глюкоза, а также небольшое количество инулина — растворимого волокна.

Основные достоинства:

Абсолютно натуральный состав без искусственных добавок.

Наличие инулина улучшает функционирование пищеварительной системы.

Менее энергоёмкий по сравнению с традиционным сахаром.

Возможные риски:

Калорийность и высокий процент фруктозы негативно влияют на состояние печени и здоровье диабетиков.

Эритрит

Сахароспирт природного происхождения, присутствующий в незначительном количестве в определённых фруктах и ферментированных продуктах (виноград, грибы, сыр). Широко применяется промышленно в очищенном виде.

Аспартам

Искусственно синтезированный подсластитель, широко используемый производителями для уменьшения количества сахара и калорий в продуктах.

Положительные характеристики аспартама:

Очень сильная сладость (примерно в 200 раз превосходит обычный сахар).

Практически нулевая калорийность (всего 4 ккал на грамм, фактически исключающая энергию из рациона).

Вкус, схожий с классическим сахаром, без остаточной терпкости.

Подходит для диабетиков, не влияя на уровень глюкозы в крови.

Попадая в организм, аспартам расщепляется на две аминокислоты — аспарагиновую кислоту и фенилаланин, а также небольшую дозу метанола, образующихся и естественным образом при переваривании пищи.

При умеренном потреблении аспартам признан безопасной пищевой добавкой большинством исследователей.

Потенциальные проблемы аспартама:

Запрет для пациентов с наследственным нарушением обмена веществ — фенилкетонурией.

Аспартам способен превращаться в токсичный метанол, хотя исследования подтверждают, что доза настолько мала, что угрозы здоровью нет.

Некоторые научные публикации связывают аспартам с головной болью, изменениями настроения и другими симптомами, однако большинство исследований свидетельствуют о безопасности добавки при соблюдении рекомендованных норм употребления.

Фото: Pxhere