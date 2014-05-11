Диетолог Соломатина перечислила продукты, с которыми сочетается шампанское

В отличие от крепкого спиртного, которое принято закусывать плотной пищей, игристые вина требуют особого подхода.

Роскачество выпустило рейтинг лучших игристых вин и петнатов в рамках ежегодного проекта "Винный гид России". Первое место заняли производители из Краснодарского края, Ростовской области и Крыма, сообщает РИА Новости. Популярнейшим видом игристого вина остаётся шампанское. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась рекомендациями по сочетанию продуктов с игристым вином в беседе с изданием "Вечерний Санкт-Петербург".

Соломатина поясняет, что в отличие от крепкого спиртного, которое принято закусывать плотной пищей, игристые вина требуют особого подхода. Она рекомендует выбирать блюда исходя из вкуса напитка:

Сухое шампанское идеально сочетается с морепродуктами, рыбой (форель, семга, осетрина), сыром, включая сорта с плесенью, и свежими овощами.

Полусухое игристое прекрасно дополняют орехи, сладкие ягоды и фрукты.

Полусладкое и сладкое игристое сочетаются с фруктами и ягодами с лёгкой кислинкой, такими как малина и клубника, а также птицей в соусах, например, клюквенном или апельсиновым.

Эксперт предупреждает, что употребление десертов с игристым вином нежелательно, поскольку это повышает уровень сахара в крови. Газированные напитки усиливают усвоение сахаров и жиров, что создаёт дополнительную нагрузку на организм.

Натуральное шампанское обладает полезными свойствами, подчеркивает Соломатина. Оно богато антиоксидантами, такими как ресвератрол и антоцианы, защищающими от воспалений и преждевременного старения. Таким образом, правильно подобранные закуски помогут насладиться вкусом игристого вина и избежать негативных последствий для здоровья.

Ранее мы сообщили о том, что есть ли польза в крабовых палочках: мнение диетолога.

Фото: Pxhere