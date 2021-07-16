Есть ли польза в крабовых палочках: мнение диетолога

Хотя изначально качество рыбы невысокое, сама белковая составляющая сохраняет полезные вещества: витамины, микроэлементы вроде фосфора, калия, кальция и магния.

Диетолог Елена Соломатина раскрыла правду о популярном в России продукте — крабовых палочках, подробно рассказав газете "Вечерний Санкт-Петербург" о плюсах и минусах их потребления.

Соломатина уточняет, что само название продукта обманчиво, ведь никакого настоящего крабового мяса в нём нет. Основой служат измельчённые кусочки белой рыбы, известные как сурими, смешанные с крахмалом и пищевыми красителями. Несмотря на кажущуюся пустоту, качественный продукт всё-таки обладает полезными свойствами.

Эксперт утверждает, что, хотя изначально качество рыбы невысокое, сама белковая составляющая сохраняет полезные вещества: витамины, микроэлементы вроде фосфора, калия, кальция и магния. Поскольку основой служит нежирная белая рыба типа минтая или хека, продукт богат полноценным животным белком, который отлично усваивается организмом, особенно теми, чей желудок чувствителен к мясу.

Однако главная ценность палочек — низкая калорийность, обусловленная большим содержанием белка и минимальным количеством жиров. Важно помнить, что при покупке важно выбирать продукцию с низким содержанием добавок, особенно крахмала и синтетических компонентов.

Несмотря на плюсы, Елена Соломатина обращает внимание читателей на ряд нюансов, способных превратить любимый деликатес в угрозу для здоровья. Например, крабовые палочки содержат соли натрия, что опасно для пациентов с гипертонией и предрасположенностью к отёкам. Срок годности качественного продукта ограничен, поэтому важно внимательно следить за условиями хранения и свежестью изделия.

Особенно осторожно относиться к ним стоит аллергикам, людям с индивидуальной непереносимостью рыбы и морепродуктов.

Отдельно врач предупреждает женщин-хозяек от соблазна жарить крабовые палочки. Диетолог напоминает, что этот продукт уже готов к употреблению и дополнительная тепловая обработка лишь увеличивает содержание жира и продуктов окисления масла, провоцируя ускоренное старение организма и повышая риск онкологических заболеваний.

Фото: freepik (azerbaijan_stockers)