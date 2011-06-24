Автомобили оказались в зоне разлива горячей воды на Морской набережной

Рядом с зоной разлива гуляли дети.

Двор на Морской набережной на Васильевском острове окутал пар. Очевидец сообщает о том, что там прорвало трубу с горячей водой вечером 8-го мая.

В зоне разлива оказались автомобили. Рядом с местом происшествия гуляли дети. Инцидент произошел в районе дома №33. Напомним, что при подобных ситуациях ни в коем случае нельзя приближаться к опасному участку. Если вашему автомобилю был причинен ущерб, он застрахован.

Подробности произошедшего пока неизвестны.

Ранее Piter.TV рассказал о том, когда горячую воду будут отключать "Теплосеть" и "ТЭК".

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