  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автомобили оказались в зоне разлива горячей воды на Морской набережной
Сегодня, 20:21
104
nadezhda_sib

Автомобили оказались в зоне разлива горячей воды на Морской набережной

0 0

Рядом с зоной разлива гуляли дети.

Двор на Морской набережной на Васильевском острове окутал пар. Очевидец сообщает о том, что там прорвало трубу с горячей водой вечером 8-го мая.

В зоне разлива оказались автомобили. Рядом с местом происшествия гуляли дети. Инцидент произошел в районе дома №33. Напомним, что при подобных ситуациях ни в коем случае нельзя приближаться к опасному участку. Если вашему автомобилю был причинен ущерб, он застрахован. 

Подробности произошедшего пока неизвестны. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, когда горячую воду будут отключать "Теплосеть" и "ТЭК". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: горячая вода, зона разлива, прорыв трубы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии