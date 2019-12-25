ТЭК опубликовал график отключений горячей воды летом в Петербурге

В некоторых домах воды не будет всего три дня.

ГУП "ТЭК-СПб" опубликовал график отключения горячей воды в Петербурге этим летом. Испытания начнутся 11 мая и завершатся 23 августа.

На сайте предприятия появился онлайн-сервис, с помощью которого можно узнать даты начала и окончания профилактических работ в своём доме.

В этом году ТЭК сократил сроки летнего отключения горячей воды. В некоторых домах Выборгского, Московского, Красносельского, Калининского, Красногвардейского, Невского, Пушкинского, Приморского и Фрунзенского районов горячей воды не будет всего три дня.

Ранее стал известен график отключения горячей воды в домах, которые обслуживает петербургская "Теплосеть".

Фото: Piter.tv