Стал известен график отключения горячей воды в Петербурге летом 2021 года

Петербургская "Теплосеть" обнародовала информацию об отключении горячей воды в грядущем межотопительном сезоне. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Данные об отключении можно узнать на сайте организации, для этого нужно ввести в поисковой строке по ссылке улицу и номер дома.
У "Теплосети" Петербурга в эксплуатации на праве собственности порядка 700 км магистральных трубопроводов и 2 тысячи километров внутриквартальных сетей в 11 административных районах Петербурга. Компания вырабатывает около половины всей потребляемой городом тепловой энергии для более чем 2,5 млн граждан.
В Центральном районе 7 апреля отключена горячая вода из-за испытаний теплосети.
Фото: pixabay
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