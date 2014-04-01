В Центральном районе ограничат горячее водоснабжение из-за испытаний теплосети 7 апреля

Отопление на время испытаний будет работать в штатном режиме.

Завтра, 7 апреля, в Центральном районе будет проведено испытание теплосетей. Из-за этого отключат горячую воду, а отопление будет работать в штатном режиме, сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

По словам специалистов, температурные испытания – обязательное диагностическое мероприятие. Благодаря диагностике проверяется работа компенсирующих устройств и выявляются наиболее изношенные участки трубопроводов. Отмечается, что во время проверки температура теплоносителя достигает 100 градусов.

Полный список улиц, входящих в зону испытаний, опубликован на сайте компании.

Ранее мы писали, что движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая.

Фото: Piter.TV