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В Центральном районе ограничат горячее водоснабжение из-за испытаний теплосети 7 апреля
Сегодня, 19:16
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smirenny

В Центральном районе ограничат горячее водоснабжение из-за испытаний теплосети 7 апреля

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Отопление на время испытаний будет работать в штатном режиме.

Завтра, 7 апреля, в Центральном районе будет проведено испытание теплосетей. Из-за этого отключат горячую воду, а отопление будет работать в штатном режиме, сообщили в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

По словам специалистов, температурные испытания – обязательное диагностическое мероприятие. Благодаря диагностике проверяется работа компенсирующих устройств и выявляются наиболее изношенные участки трубопроводов. Отмечается, что во время проверки температура теплоносителя достигает 100 градусов.

Полный список улиц, входящих в зону испытаний, опубликован на сайте компании. 

Ранее мы писали, что движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая.

Фото: Piter.TV

Теги: испытания теплосетей, ограничение горячего водоснабжение, отключение горячей воды, центральный район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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