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Движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая
Сегодня, 13:01
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nadezhda_sib

Движение транспорта по Ропшинскому шоссе ограничат до конца мая

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Во время проведения работ для переходов должен быть организован безопасный переход.

Пресс-служба Государственной административно-технической инспекции рассказала об ограничениях для движения автомобилистов, которые вступят в силу в ближайшие дни.

С 8 по 11 апреля будет не проехать по Афонской улице в Приморском районе от улицы Аккуратова до Поклонногорской улицы. Там продолжают прокладывать теплосети. 

Также вступят в силу с 8 апреля новые ограничения в Петергофе, где будут ремонтировать дорожное покрытие. До 27 апреля ограничат движение транспорта по Ропшинскому шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до улицы Новые Заводы, в этот же период, но в ночное время — с 22:00 до 07:00 — от Санкт-Петербургского шоссе в сторону улицы Новые Заводы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что реконструкция теплосети ограничит движение транспорта на Васильевском острове до конца мая. 

Фото: Piter.TV

Теги: автомобилисты, ограничения в движении, ремонт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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