Реконструкция теплосети ограничит движение транспорта на Васильевском острове до конца мая

На сутки движение полностью перекроют, это будет в мае.

До конца весны в Петербурге ограничат движение по 20-й линии В.О в связи с прокладкой тепловой сети. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Работы будут вестись с 3 апреля по 23 мая. Движение ограничат на участке от Большого проспекта В.О. до набережной Лейтенанта Шмидта. На сутки, с 22 по 23 мая, участок перекроют.

Также масштабные работы запланированы в Красногвардейском районе. Там будут продолжать строить газопровод. С 3 апреля по 23 июня ограничение коснется проспекта Энергетиков от Якорной улицы до дома №10 по проспекту Энергетиков, проспекта Шаумяна у Заневского проспекта, проспекта Металлистов у Якорной улицы.

С сегодняшнего дня движение по набережной реки Мойки в Петербурге ограничат на пять месяцев.

Фото: Piter.TV