  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение по набережной реки Мойки в Петербурге ограничат на пять месяцев с 1 апреля
Сегодня, 14:16
87
nadezhda_sib

Движение по набережной реки Мойки в Петербурге ограничат на пять месяцев с 1 апреля

0 0

С начала апреля в городе вступят в силу новые ограничения для движения транспорта.

Движение транспорта на участке набережной реки Мойки ограничат на пять месяцев. Об этом предупредила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Движение ограничат на участке от Круглого переулка до Мошкова переулка с 1 апреля по 31 августа. Там будет организована пешеходная галерея. Работы будет проводить ТСЖ"Мойка-11". 

Также длительные работы будут идти на Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. С 3 апреля по 1 июля направление будет закрыто из-за прокладки инженерных сетей. 

С 1 по 8 апреля перекроют движение транспорта по Доковому мосту в Кронштадте в связи с ремонтом паропровода. Также ограничат движение по Макаровской улице у Докового моста. Исполнителем выступает ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: гати, ограничение движения, ремонт, транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Сербинова Лидия
Сегодня 14:35

Хочешь бесплатного траха с красивыми и доступными - просто регистрируйся и снимай. Все участницы жаждут траха (без денег и отношений), все бесплатно и анонимно, можешь убедиться сам----- http://bit.do/bazax
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии