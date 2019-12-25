Движение по набережной реки Мойки в Петербурге ограничат на пять месяцев с 1 апреля

С начала апреля в городе вступят в силу новые ограничения для движения транспорта.

Движение транспорта на участке набережной реки Мойки ограничат на пять месяцев. Об этом предупредила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Движение ограничат на участке от Круглого переулка до Мошкова переулка с 1 апреля по 31 августа. Там будет организована пешеходная галерея. Работы будет проводить ТСЖ"Мойка-11".

Также длительные работы будут идти на Студенческой улице от Ланского шоссе до Сердобольской улицы. С 3 апреля по 1 июля направление будет закрыто из-за прокладки инженерных сетей.

С 1 по 8 апреля перекроют движение транспорта по Доковому мосту в Кронштадте в связи с ремонтом паропровода. Также ограничат движение по Макаровской улице у Докового моста. Исполнителем выступает ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России.

Фото: Piter.TV