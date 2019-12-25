CNN: телефонный разговор Трампа и Путина прошел "очень хорошо"

Он длился почти 2,5 часа.

Песков подтвердил окончание телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По данным депутата Государственной думы РФ Евгения Попова, беседа длилась 2 часа 28 минут.

В RT состоявшуюся беседу назвали самой продолжительной в истории телефонных разговоров между президентами РФ и США. В скором времени американская администрация опубликует заявление по итогам беседы.

CNN со ссылкой на "российский источник, осведомленный о звонке", сообщает, что диалог выдался "очень хорошим".

В свою очередь генсек ООН Фархан Хак во время брифинга охарактеризовал состоявшийся звонок как очень важный для поддержания контактов между руководством России и США.

Я думаю, что важным моментом в этом разговоре является то, что он состоялся. Для руководства Соединенных Штатов и Российской Федерации важно поддерживать связь друг с другом, и мы ценим это. Фархан Хак, генеральный секретарь ООН

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Фото: Официальный сайт Президента РФ