Беседа американского и российского лидеров состоится уже сегодня.

В ходе вчерашнего выступления Дональда Трампа в Кеннеди-центре Президент США отметил, что его предстоящий разговор с Владимиром Путиным станет очень важный. До этого американский лидер заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Украине входят в критическую стадию.

По замечанию пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Россия и США еще никогда не были так близки к достижению мира между РФ и Украиной.

В беседе с "Вечерним Петербургом" советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников порассуждал о возможной реакции Киева на предстоящий диалог Путина и Трампа. По его словам, Украина постарается сорвать начавшиеся мирные переговоры.

Зеленский делает все возможное для того, чтобы продолжить противостояние. Переговоры между Трампом и Путиным влекут не только межгосударственный мир, но и длительные экономические взаимоотношения двух стран. Это не соответствует разрушительной концепции Зеленского и европейских политиков, для которых война на Украине стала возможностью поправлять бюджеты собственных государств. Олег Иванников, военный эксперт

Эксперт полагает, что на фоне развернувшихся между Москвой и Вашингтоном переговоров киевские власти могут принимать участие даже в политических убийствах. Одной из целей, по его мнению, может оказаться даже Дональд Трамп.

Киевский режим перешел к терактам как действенной мере борьбы, и неслучайно в США сейчас публикуются документы от 1963 года, связанные с убийством Джона Кеннеди. Это говорит о том, что политические убийства все еще актуальны, и несогласные политические деятели способны организовать такие преступления. Зеленский готовит боевиков для покушения на Дональда Трампа, связывает с этим не только свое будущее, но и возможность продолжать боевые действия с Россией. В Соединенных Штатах это отлично понимают и, с учетом трагических событий 60-летней давности, осуществляют возможные превентивные действия, связанные с сокращением чиновников, которые могут быть вовлечены в процесс покушения на Трампа. Олег Иванников, военный эксперт

Иванников уверен, что между убийством Кеннеди и возможным покушением на Трампа можно проводить аналогию.

Если ЦРУ при убийстве Кеннеди использовало сицилийскую коза ностру в качестве исполнителей преступления, то нынешние противники Дональда Трампа постараются использовать украинских боевиков ВСУ, которые уже получили добро на исполнение террористического акта в отношении американского президента. Олег Иванников, военный эксперт

Эксперт также прокомментировал последние сообщения об активизации украинских формирований в приграничных районах Белгородской области. По его словам, Киев готовит новые провокации для того, чтобы "отыграться" за поражение в Курской области.

Киевский режим не согласен на мирные переговоры и делает все возможное, чтобы их сорвать. Готовит провокации не только в Белгородской области, но также в Брянской и Курской, куда, по последним оперативным источникам, дополнительно стягиваются силы боевиков со всей Украины. Зеленский планирует вместе с [главкомом ВСУ] Сырским отыграться за поражение в Курской области. Мы об этом знаем и к этому готовы. Олег Иванников, военный эксперт

Ранее на Piter.TV: Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно.

Фото: Telegram / Zelenskiy Official