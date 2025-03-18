Лидер Белого дома призвал остановить гибель солдат.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что киевский режим необходимо было заставить поступить правильно для того, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Иностранный политик подчеркнул местным журналистам, что жертвами вооруженного противостояния в Европе стало так много людей, в связи с чем Вашингтону необходимо разрешить ситуацию, добиться от противоборствующих сторон режима прекращения огня и мирного соглашения.

Нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Дональд Трамп, глава США

NYT узнала об опасениях Киева насчет контроля Москвы над портом в Одессе.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX