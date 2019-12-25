Журналисты рассказали о том, что США и Россия поднимут вопрос территориальных уступок.

Помощники лидера киевского режима Владимира Зеленского опасаются того, что американский президент-республиканец Дональд Трамп может согласиться с передачей российскому государству города Одессы. Соответствующий материал выпустили иностранные журналисты из издания The New York Times. В СМИ обратили внимание читателей на то, что в преддверии телефонного разговора с коллегой из Кремля Владимиром Путиным, который ожидается во вторник, 18 марта, лидер Белого дома заявил, что планирует обсудить в ходе предстоящей беседы "территории" и возможные уступки. Ранее сам политик не стал уточнять, о каких конкретно регионах будет вестись речь, но власти в Вашингтоне давали понять, что Москва, как ожидается, сохранит у себя контроль над территориями, "которые уже удерживают российские военнослужащие".

Но помощники <...> Владимира Зеленского выражали в прошлом месяце обеспокоенность тем, что Трамп может пойти навстречу пожеланиям Путина по другим частям Украины, возможно, включая критически важный порт Одессы статья The New York Times

Авторы статьи упоминают, что Россия "почти наверняка сохранит Крым". Ранее новостной портал Semafor со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что американская администрация при Дональде Трампе рассматривает официальное признание полуострова российской территорией в рамках соглашения по мирному урегулированию регионального конфликта.

Трамп намерен затронуть в беседе с Путиным вопрос о ЗАЭС.

Фото: The White House