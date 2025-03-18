Путин и Трамп поговорят примерно в 16-18 часов по московскому времени

В Кремле добавили, что между Белым домом и Кремлем нет сроков, в которые президенты должны будут уложиться по разговору друг с другом.

Разговор российского президента Владимира Путина с американским лидером от Республиканской партии Дональдом Трампом ожидается между 16 и 18 часами вечера во вторник, 18 марта, по московскому времени. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 18 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

Это действительно будет с 16 до 18 по московскому времени. Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник из Москвы указал, что какого-либо фиксированного тайминга беседы между сторонами нет. Дональд Трамп ранее указывал местным СМИ, что он намерен уделить особое внимание территориальным и инфраструктурным вопросам в рамках украинского регионального конфликта. Прошлый телефонный разговор между политиками состоялся 12 февраля. Лидеры двух государств в течение полутора часов обсуждали украинскую проблематику, накопившиеся двусторонние проблемы.

В Кремле прокомментировали возобновление Израилем ударов по сектору Газа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости