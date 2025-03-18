  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:13
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Кремле прокомментировали возобновление Израилем ударов по сектору Газа

0 0

Москва прокомментировала нарушение перемирия в Секторе Газа

В Кремле назвали очередной ракетный удар Израиля по территории сектора Газа, спровоцировавший многочисленные жертвы среди мирного палестинского населения, "выходом в спираль нагнетания напряженности". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Безусловно, очередное обострение ситуации, выход опять в спираль нагнетания напряженности - это то, что вызывает у нас обеспокоенность. Особенно обеспокоенность вызывает, конечно, поступающая информация о больших жертвах среди гражданского населения.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Песков назвал закрытие "Радио Свобода" (признана на территории России СМИ-иностранным агентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и "Голос Америки" (признан  на территории России СМИ-иностранным агентом) внутренним делом США.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, израиль, кремль, перемирие, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии