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Песков назвал закрытие "Радио Свобода*" и "Голоса Америки*" внутренним делом США

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В Кремле считают, что эти медиа не являются популярными у отечественной аудитории.

"Радио Свобода" (признана на территории России СМИ-иностранным агентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и "Голос Америки" (признан  на территории России СМИ-иностранным агентом) являются пропагандистскими изданиями, а их закрытие - внутреннее дело США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

Эти СМИ, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в РФ. Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США. СМИ эти сугубо пропагандистские, это внутреннее дело США.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: дмитрий песков, иноагенты, кремль, сми
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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