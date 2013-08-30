Песков назвал закрытие "Радио Свобода*" и "Голоса Америки*" внутренним делом США

В Кремле считают, что эти медиа не являются популярными у отечественной аудитории.

"Радио Свобода" (признана на территории России СМИ-иностранным агентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и "Голос Америки" (признан на территории России СМИ-иностранным агентом) являются пропагандистскими изданиями, а их закрытие - внутреннее дело США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

Эти СМИ, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в РФ. Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США. СМИ эти сугубо пропагандистские, это внутреннее дело США. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Путин оперативно отреагирует на представление к наградам участников операции "Поток".

Фото и видео: Telegram / ТАСС