Глава РФ ежедневно общается в бойцами, выполняющими трудные задания.

Российский президент Владимир Путин оперативно отреагирует на представление к наградам участников операции "Поток" в Курской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что обычно политический лидер нашей страны оперативно отреагирует на представление к награждению лиц, предоставленных министерством по обороне. Это будет касаться и участников операции по переброске личного состава Вооруженных сил по газопроводу в населенный пункт Суджа Курской области. В Кремле заметили, что глава государства в ежедневном режиме общается с теми бойуами, которые находятся на передовой линии фронта в рамках проводимой специальной военной операции, а также задействованы Москвой в особо трудных заданиях.

Пока по личной встрече каких-либо движений не было. Что касается награждения, то, безусловно, там будут соответствующие представления со стороны министерства обороны. И, знаете, что президент очень оперативно реагирует. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа готовится на вторник.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ