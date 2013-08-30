В Кремле призвали не забегать вперед.

В Кремле подтвердили сведения о том, что телефонный разговор российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда готовится на вторник, 18 марта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 17 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Таким обраом чиновник из Москвы прокомментировал СМИ сведения, поступившие от главы Белого дома.

Да, это действительно так, - заявил он. - Во вторник готовится такой разговор Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дополнительно песс-секретарь российского политического лидера Дмитрий Песков не стал комментировать слова белорусского политика Александра Лукашенко о том, что Владимиру Путину якобы звонили с украинской территории и вели с ним диалог по непубличной договоренности.

В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости