Чиновник из Москвы напомнил о нюансах, о которых говорил глава государства.

Высказывания российского президента Владимира Путина относительно принципиальной поддержки им режима прекращения огня на Украине делают оправданным осторожный оптимизм в Вашингтоне. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. В Кремле указали на недавние заявления помощника американского президента-республиканца Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. В Москве считают, что у мировой общественности есть основания для того, чтобы начать испытывать осторожный оптимизм по теме вероятного мирного урегулирования кризисной ситуации.

Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучивал некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому да, действительно, еще многое предстоит сделать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что США и Украина согласовали идею 30-дневного перемирия на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта. После согласия киевского режима Вашингтон возобновил военную помощь Украине.

Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Кремля.

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