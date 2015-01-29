Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Кремля

В Кремле призвали уважать решения Вашингтона и не лезть на "внутреннюю кухню" в США.

В Кремле не подтвердили информацию о том, что специальный представитель американского президента-республиканца Дональда Трампа по делам Украины и России Кит Келлог якобы был отстранен от переговоров с российскими делегатами по просьбе Москвы из-за его проукраинской позиции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы добавил, что решение об участии или неучастии иностранного гостя из Вашингтона в мероприятиях по мирному урегулированию регионального кризиса является исключительно внутренним делом США.

Нет, я не могу подтвердить... Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник сделал акцент в общении со СМИ на том, что для общественности было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. Дмитрий песков указал, что у наших делегатов нет ни малейшего намерения осуществить этот процесс, так как ранее говорилось о том, что любые отношения должны строиться на основе уважения.

Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ