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Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Кремля

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В Кремле призвали уважать решения Вашингтона и не лезть на "внутреннюю кухню" в США.

В Кремле не подтвердили информацию о том, что специальный представитель американского президента-республиканца Дональда Трампа по делам Украины и России Кит Келлог якобы был отстранен от переговоров с российскими делегатами по просьбе Москвы из-за его проукраинской позиции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы добавил, что  решение об участии или неучастии иностранного гостя из Вашингтона в мероприятиях по мирному урегулированию регионального кризиса является исключительно внутренним делом США.

Нет, я не могу подтвердить... Это их решение, кого назначать, кого не назначать. Нет, это я совсем не могу подтвердить.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник сделал акцент в общении со СМИ на том, что для общественности было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела. Дмитрий песков указал, что у наших делегатов нет ни малейшего намерения осуществить этот процесс, так как ранее говорилось о том, что любые отношения должны строиться на основе уважения. 

Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, кит келлог, кремль, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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