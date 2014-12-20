Россия ждет зарубежных инвесторов, заявил Песков

Дмитрий Песков напомнил о важности поддержки российского бизнеса.

Москва ждет зарубежных инвесторов, а отечественный рынок для них открыт. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 14 марта сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле подчеркнули, что при этом власти страны намерены учитывать опыт, сложившийся за время санкционного давления от недружественных государств. Речь идет о том, что чиновники из правительства не допустят такой ситуации, чтобы бизнесмены из России в нишах, которые ранее покинули иностранные компании, получали какие-либо угрозы из-за возвращения на внутренний рынок России иностранных вкладчиков.

Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин 13 марта принял спецпосланника Трампа Уиткоффа.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ